مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 3 يناير، منخفضًا 194.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11928.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10.9 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية - 604 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أنعام القابضة، والخليج للتدريب، والباحة، وأميانتيت، والنايفات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أكوا باور، وكاتريون، ونادك، ومسك، وإسمنت ينبع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.38% و5.43% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : شمس، والباحة، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً 10.84 نقاط، ليقفل عند مستوى 24641.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية العام يغلق على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء ، عند مستوى 1,963.51 بارتفاع وقدره 6.67 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 727.66 بانخفاض وقدره 0.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا، اليوم، فى الأسهم البحرينية بنحو مليوناً و531 ألفاً و837 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها مليوناً و211 ألفاً و466 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضاً

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم في مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 3 يناير، عند مستوى 4579.54 نقطة منخفضًا 9.8 نقاط، وبنسبة 0.21 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4589.34 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى بورصة مسقط مليونين و434 ألفًا و495 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 16.6 %مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت مليونين و917 ألفًا و561 ريالًا عُمانيًا.