إغلاق باب الترشيحات لجوائز جامعة عين شمس التقديرية  2023

أعلنت جامعة عين شمس إغلاق باب الترشيحات لجوائزها التقديرية والرواد والتشجيعية للعام 2023 يوم الأحد، الموافق 31 ديسمبر 2023 وشهد هذا العام مشاركة متميزة.

وبلغ عدد الكليات المشاركة 15 كلية، وهي: كليات الآداب والبنات والتربية والحقوق والألسن والآثار والبيئة والطفولة والتربية النوعية والعلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والحاسبات.

وتأتي هذه الجوائز في إطار دعم الجامعة للباحثين والعلماء، حيث بدأت جائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 1993، وتم تعديل مكافأتها لتصل إلى 100 ألف جنيه مع منح 17 جائزة تشمل جميع التخصصات بالجامعة.

جوائز جامعة عين شمس

وفي سياق دعم الشباب، أطلقت جامعة عين شمس جائزتها التشجيعية عام 2021 بمكافأة مالية تبلغ 25 ألف جنيه، تم تطويرها لتشمل 10 جوائز تغطي كل التخصصات.

كما دشنت جامعة عين شمس جائزة الجامعة للرواد لهذا العام بمكافأة مالية قدرها 75 ألف جنيه، باعتماد مجلس الجامعة في 26 يونيو 2023 واعتماد أول لائحة لها في 6 نوفمبر2023 وتشمل 6 مجالات تكريماً لرواد الجامعة المؤسسين.

وتقدم مكتب الجوائز بالشكر والتقدير لإدارة الجامعة العليا على التطوير المستمر والدعم والرعاية من خلال تطوير الجوائز المتنوعة التى تشمل كل التخصصات والفئات.

كما تقدم مكتب الجوائز بالشكر للجهود المبذولة من الإدارة العامة للبحوث العلمية ومكتب أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث ومكتب الدكتور نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث في متابعة جميع إجراءات الترشيح.

جدير بالذكر أن هذه الجوائز تعكس التزام جامعة عين شمس بدعم البحث العلمي والابتكار، وتشجيع الشباب على تحقيق الإنجازات المتميزة في مختلف الميادين في دعم البحث العلمي وتشجيع المبدعين والشباب المتميز من الجامعة ، و تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في مجالات متعددة.

وتتألق جامعة عين شمس بتطوير جوائزها لتلبية احتياجات الباحثين من كبار العلماء والرواد وكذلك شباب الباحثين ، مع التركيز على التميز والحداثة ومواكبة التطورات. حيث تمثل هذه الجوائز إشارة إيجابية للتحفيز والتشجيع، وتعكس التزام الجامعة بتكريم الرواد والمواهب الواعدة في مسيرتها الحافلة بالإنجازات.