ورشة عمل عن حقوق الإنسان في جامعة كفرالشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة،الثلاثاء ، ورشة عمل عن حقوق الإنسان بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمود عبد العزيز وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ،و أحمد محسن المسؤل الاعلامي لوحدة حقوق الانسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن احترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها هي أكثر الطرق لتحقيق الانتماء الوطني ، مشيرا إلى أن مصر دائما وأبدا منارة لكل الشعوب من أجل التعايش السلمي والإخاء والتسامح.

كما أكد حرص الجامعة على ترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم الديمقراطية في وجدان الشباب وطلاب الجامعة لإعدادهم للقيادة في المستقبل باعتبارهم مستقبل مصر .

وأوضح المسؤل الإعلامي لوحدة حقوق الانسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحمد محسن ، حرص الوزارة على إنشاء وحدة مستقلة بإسم "وحدة حقوق الانسان" وهي المظلة الكبري التى تختص بالحقوق والواجبات والمنوطة بتسجيل الانجازات الخاصة بالجامعات وتوثيقها على مدار العام الجامعي.

وأشار محسن إلى االعمل على اختيار افضل جامعة تطبق أمثل المعايير لحقوق الانسان،وتستهدف الوحدة رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الانسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.