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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مهند لاشين بديلاً لكوكا بقائمة منتخب مصر .. رسمياً

مهند لاشين لاعب منتخب
مهند لاشين لاعب منتخب مصر

استدعي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، مهند لاشين لاعب بيراميدز لينضم إلي قائمة الفارعنة بدلاً أحمد نبيل كوكا المصاب، وذلك لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفورا.

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مهند لاشين الأقرب لتعويض غياب كوكا في قائمة المنتخب بكأس أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يعلن مهند لاشين بديلاً لكوكا بقائمة منتخب مصر

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.

 

مهند لاشين يعود لقائمة منتخب مصر بعد الإستبعاد

انضم مهند لقائمة المنتخب المبدئية لكأس الأمم إلا أنه استبعد من القائمة النهائية، ليقترب من الانضمام مرة أخرى عقب استبعاد كوكا للإصابة.

 

ويمتلك لاشين الكثير من الخبرات الدولية بفضل مشاركته رفقة المنتخب في عدة محافل دولية خلال فترة قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للفراعنة.

 

ويقدم لاشين مستوى مميز للغاية مع بيراميدز  منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيوتشر حيث بات أحد الأعمدة الأساسية للسماوي، بفضل أدائه الثابت والمميز.

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