مهند لاشين الأقرب لتعويض غياب كوكا في قائمة المنتخب بكأس أمم إفريقيا

اقترب مهند لاشين، لاعب وسط فريق بيراميدز، من الانضمام لقائمة منتخب مصر التي ستخوض فعاليات كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

جاء اقتراب مهند من القائمة، لتعويض غياب أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، الذي تم استبعاده بسبب الإصابة.

انضم مهند لقائمة المنتخب المبدئية لكأس الأمم إلا أنه استبعد من القائمة النهائية، ليقترب من الانضمام مرة أخرى عقب استبعاد كوكا للإصابة.

ويمتلك لاشين الكثير من الخبرات الدولية بفضل مشاركته رفقة المنتخب في عدة محافل دولية خلال فترة قيادة البرتغالي كارلوس كيروش للفراعنة.

ويقدم لاشين مستوى مميز للغاية مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيوتشر حيث بات أحد الأعمدة الأساسية للسماوي، بفضل أدائه الثابت والمميز.