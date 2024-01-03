السجن 8 أشهر للجزائري يوسف عطال بسبب فلسطين

تلقي اللاعب الجزائري يوسف عطال صدمة قوية خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلنت محكمة نيس اليوم الأربعاء، عن جملة العقوبات المتعلقة بمحاكمة يوسف عطال، لاعب نيس والمنتخب الجزائري، على خلفية اتهامه بالتحريض على الكراهية، من خلال منشور في حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" في شهر أكتوبر الماضي.

وحكمت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن لمدة 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ على يوسف عطال، بالإضافة إلى تغريمه ماليًا، حيث سيتعين عليه دفع مبلغ 45 ألف يورو، بينما ستكون العقوبة الثالثة، التي أقرتها المحكمة، نشر بيان العقوبة في صحيفتي "nice matin" و"le monde" الفرنسيتين، على أن يدفع الدولي الجزائري تكاليف النشر.

هل يحق ليوسف عطال الاستئناف ضد قرار المحكمة

يحق للدولي الجزائري يوسف عطال من التقدم باستئناف ضد الحكم الذي صدر ضده، وذلك في غضون 10 أيام وفقًا لما نطق به قاضي المحكمة، وها ما سيتعارض تمامًا مع انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

حيث كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن يوسف عطال المدافع الأيمن لمنتخب الجزائر يتجه لاستئناف القرار الصادر في حقه من طرف محكمة جنايات مدينة نيس، والقاضي بسجنه 8 أشهر مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 45 ألف يورو.

وبذلك، لن يكون عطال معرضًا للسجن وهو الأمر الذي كان متوقعًا، خاصة أن النيابة العامة كانت قد التمست عقوبة بالسجن مع إيقاف التنفيذ في المحاكمة السابقة التي جرت وقائعها في شهر ديسمبر الأول الماضي، والتي عرفت حضور المعني، بينما غاب اليوم عن جلسة إقرار العقوبات.