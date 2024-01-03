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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

385 ألف مستثمر جديد في البورصة خلال عام 2023

تداولات البورصة
تداولات البورصة

كشف تقرير البورصة السنوي أن البورصة المصرية  حققت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد  خلال عام 2023 بلغ  385.6 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الافراد الجدد ارتفاعاً فسجل 381.8  ألف مقارنة بـ 175.8 ألف في عام 2022. بينما سجل عدد المستثمرين المؤسسات الجدد 3800 في 2023 مقارنةً بـ 1500 في 2022، كما بلغ  المتوسط اليومي لعدد العملاء 20.3 ألف في 2023 مقارنة بـ 10.3 ألف عميل في 2022 ما يمثل زيادة نسبتها 98%.

كما سجلت نسبة أعداد المستثمرين الأفراد الجدد من الفئة العمرية 18-30 سنة 54% واجمالي نسبة الفئة العمرية من 18-45 سنة 89% من إجمالي أعداد المستثمرين الجدد المسجلين لدى البورصة

 

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