كأس آسيا اختبار صعب للاعبي المنتخب السعودي بعد غزو المحترفين

يستعد المنتخب السعودي لخوض اختبار كروي صعب بالمشاركة في بطولة كأس آسيا المقرر انطلاقها يوم 12 من شهر يناير الجاري لعام 2024.

كأس آسيا اختبار صعب للمنتخب السعودي

وتعد نسخة 2023 من بطولة كأس أسيا هي اختبار لقدرات لاعبي المنتخب السعودي، خصوصاً بعد الفترة الأخيرة التي غزا بها عدد كبير من اللاعبين الأوربيين لبطولة الدوري السعودي "دوري روشن"، وبالتالي هناك تأثير علي اللاعبين السعوديين لقلة مشاركتهم مع أنديتهم خلال بطولة الدوري السعودي المحلي.

قائمة منتخب السعودية لكأس آسيا

يذكر أن أعلن روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، عن قائمة "الأخضر" النهائية لبطولة كأس آسيا 2023.

قائمة المنتخب السعودي

حراس المرمى: نواف العقيدي - راغد نجار - أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسن كادش - علي البليهي - عون السلولي - حسان التمبكتي - علي لاجامي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري - عبد الله الخيبري - مختار علي - عبد الإله المالكي - عيد المولد - فواز الصقور فيصل الغامدي - عباس الحسن - محمد كنو - سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - أيمن يحيى - فهد المولد - عبد الله رديف - فراس البريكان - صالح الشهري.

مجموعة المنتخب السعودي بكأس آسيا

وينافس المنتخب السعودي في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات عمان وتايلاند وقيرغيزستان.