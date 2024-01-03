حالات تعرضك لغرامة مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي..بطاقة الرقم القومى من الأوراق الثبوتية الهامة، والتي تحمل جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن ، ولها مدة صلاحية وعند انتهاء صلاحيتها لا يعمل بها ويتطلب تجديدها بشكل فوري، تجنبًا للغرامات المالية التي وضعتها وزارة الداخلية، في حالة تأخير المواطن عن تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي في الوقت المحدد لها.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " الحالاتالتي تعرض لغرامات مالية عند استخراج بطاقة الرقم القومي وفقًا لقانون الأحوال المدنية.

الغرامات التي تنتج عن التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

تم تحديد 5 حالات توجب الغرامات على المواطنين المتأخرين عن تجديد بطاقة الرقم القومي أو التأخر في إستخراجها وهى كالتالى:

في حالة تعامل المواطن ببطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية يتم تغريمه 100جنيه.

في حالة تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة يتم تغريمه 100 جنيه.

في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها يتم تغريم المواطن مبلغ 50 جنيه.

في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته مثل المهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير يتم تغريمه 50 جنيه.

في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد يتم تغريم صاحبها 50 جنيه.

الفئات المستثناة من الغرامة

وبحسب ما أوضحته وزارة الداخلية يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.