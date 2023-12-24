كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. الخطوات والأوراق المطلوبة

تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.. يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي بعد تغيير محل إقامتهم من مسكن إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى ،لإثبات التواجد في مسكنه الجديد في جميع الجهات الرسمية وعند الحاجة إلى بعض الخدمات، لذا يهتم كثيرون بمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.

وتستعرض " بوابة الوفد "في السطور التالية خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي والأوراق المطلوبة، لتغيير بيانات محل الإقامة.

خطوات تغيير محل الإقامة في الرقم القومي

الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي وكتابة البيانات المطلوبة.

تسليم عقد موثق من الشهر العقاري يثبت بيانات محل الإقامة الجديد.

اعتماد الاستمارة من جهة العمل للعاملين فى القطاع الحكومى ويضاف عليها ختم التأمينات الاجتماعية للعاملين فى القطاع الخاص ولأصحاب المهن اعتمادها من النقابات التابعين لها.

إيصال جديد مختومًا بخاتم الشركة الصادر منها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون.

صورة من بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغيير محل إقامته.

صورة من وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

صورة من شهادة الميلاد.

حضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة أو في حالة فقد بطاقة الرقم القومي السابقة

شروط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

أن يتم استخراجها من السجل المدني التابع له المواطن.

تقديم المستندات الخاصة بتغيير محل الإقامة.

لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات.