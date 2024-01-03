شروط تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين 2024

مع بداية العام الجديد يتساءل الكثير من المواطنين حول إمكانية تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، حيث لا غنى عنها في مجالات الحياة المختلفة، وتجديدها من الامور الضرورية ، ومع تطور وسائل التكنولوجية أصبح بإمكان الفرد تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني ، ويمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم بعد انتهاء الفترة المحددة لها والتي تقدر بـ 7 سنوات، إلكترونيًا من خلال موقع الخدمات الخاص بوزارة الداخلية، وتقدم الحكومة المصرية مجموعة من التسهيلات على المواطنين لإنجاز خدماتهم بشكل أسهل تماشيا مع التطورات الرقمية الحادثة، وفي ضوء ذلك تم تقديم ميزه تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 وشروط استخراجها.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2024

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/Arabic/Home.aspx

اختيار أيقونة بطاقة الرقم القومي.

القيام بتسجيل البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

تحديد طريقة سداد الرسوم المقررة.

الضغط على أيقونة تأكيد.

شروط استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي

أن يكون المقدم مواطنًا مصريًا.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

سعر الاستمارة العادية 45 جنيهًا.

سعر الاستمارة المستعجلة 120 جنيهًا.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي الفورية 170 جنيهًا.

سعر الاستمارة الفورية vip داخل المولات التجارية والمطارات 305 جنيهات.