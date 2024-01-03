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القصة الكاملة لانفجار إيران.. “استهدف زوار قبر قاسم سليماني” القوى الديمقراطية السودانية تلتقي برئيس إيغاد وجيبوتي(صور) استكمالا لانفراد الوفد.. قيادي سياسي سوداني لـ"الوفد" التنسيقية قدمت رؤية لايغاد لإنهاء الحرب
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

استكمالا لانفراد الوفد.. قيادي سياسي سوداني لـ"الوفد" التنسيقية قدمت رؤية لايغاد لإنهاء الحرب

المهندس شريف عثمان
المهندس شريف عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني

استكمالا لانفراد الوفد، عقدت  تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية " تقدم"، اليوم الأربعاء، لقاء مع رئيس منظمة إيغاد وجمهورية جيبوتي إسماعيل قيلي، لبحث التطورات الحرب في السودان. 

قال المهندس شريف عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إن  الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس القوي الديمقراطية،  عرض لرئيس إيغاد،  رؤية التنسيقية لخارطة الطريق وإعلان المبادئ الذى ارسل للقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، والفريق عبد الفتاح البرهان قائد قوات المسلحة، بغرض إنهاء الحرب.

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"للوفد"، أن القوي الديمقراطية قدمت عرض وافي وشامل لإعلان المبادي المطروح لقائد القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان للتوقيع، للرئيس جيبوتي، وإبغاد.

وأشاد المهندس شريف عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، بمجهودات إيغاد لإنهاء الحرب و منبر جده و جهود دول الاقليم، مؤكدا من ضروره أن تكون حرب 15 ابريل الحرب الاخيره في السودان.

أكد المهندس شريف عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، أن التنسيقية المدنية، تدعم اللقاء المزمع عقده بين البرهان وحميدتي  في يناير الجاري.

 

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