توعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في 5 مدارس بسوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 5 ندوات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشأت التعليمية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومكتبي السلامة والصحة المهنية بطهطا، ومكتب السلامة بوسط سوهاج، وذلك بمدارس أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات بسوهاج ، والمدرسة الزخرفية الثانوية العسكرية بسوهاج ، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية بنات بطهطا ، والمدرسة الفنية الثانوية بنات بطما، والمدرسة الإعدادية المشتركة بطما ، وذلك تنفيذاً لخطة المديرية التى بدأتها من خلال تنظيم ندوات هدفها التوعية بأهمية واهداف واساليب السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونشر ثقافة السلامة بين العاملين والطلاب فى مختلف المنشآت وعلى الأخص في المنشأت التعليمية، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وأوضح الدكتور هشام ابوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج أن تلك الندوات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاستمرار في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل القطاع التعليمي وعدم اقتصارها علي المنشآت الصناعية حفاظا على الأرواح والمنشأت من المخاطر، والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ صحي آمن داخل بيئة العمل، وذلك وفق توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأضاف مدير المديرية أن ندوات التوعية تضمنت شرح مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية إعداد خطط الطوارئ والإخلاء لمواجهة الكوارث والأزمات، وبيان الهدف من الخطط والأسس العلمية التي تبني عليها، كما جرى تناول تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت وكيفية تشكيلها وأهميتها، وكيفية مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العاملين والمترددين علي المنشأة والوقاية منها.

كما جرى الإجابة على استفسارات الحضور بالندوات الخمسة ، وحاضر خلالها الكيميائية أمل محي الدين مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا ، والمهندس عبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا ، والكيميائية مروة يوسف مفتش السلامة والصحة المهنية بطهطا، والكيميائي حسانين ابراهيم مفتش السلامة بوسط سوهاج، والكيميائية نهلة هاشم المفتشة بوسط سوهاج، بحضور مديري تلك المدارس وتحت إشراف الدكتورة نجوي توفيق مدير إدارة السلامة بالمديرية.