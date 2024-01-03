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الأربعاء 03 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى مدبولي: تابعنا الانتقادات بعد رفع الأسعار.. والدولة تنحاز للمواطن البسيط

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنهم تابعوا خلال الأيام القليلة الماضية بعض ما تم توجيهه للحكومة من نقد فيما يخص رفع بعض الخدمات والسلع.

مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي:

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أنه يخاطب المواطن المصري ويشرح له الموقف بالتفصيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقوم بالانحياز للمواطن المصري البسيط، مشددًا على أنه تم البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2015، إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاقات.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق، مؤكدًا أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.

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