سكرتير مساعد بنى سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاحتفالات عيد الميلاد

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2024 ، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها

وخلال الجولة اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية ، وازالة كافة الاشغالات التى تعوق حركة المواطنين ، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً

يالإضافة إلى تكليف مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات باعياد الميلاد المجيد ، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،

FB_IMG_1704287417443

FB_IMG_1704287414906

FB_IMG_1704287412540