كيف يتعامل المزارع مع المحاصيل في الشتاء؟.. رئيس مركز معلومات المناخ يوضح

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن تلك الفترة تضم أهم المحاصيل الزراعية، موجهًا رسالة للمزارعين بأنه لا بد من أن ينتبهوا إلى نصائح وتوصيات المركز خلال فصل الشتاء.

المحاصيل الزراعية

وأضاف "فهيم"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المحاصيل على وشك الحصاد مثل البطاطس والبصل وغيره أو محاصيل مزروعة وعلى رأسها القمح والفول البلدي والطماطم وأشجار الفاكهة.

وأوضح أن الأجواء الحالية شتوية بامتياز مع وجود رطوبة نسبية بسبب الشبورة المائية، مشددًا على أن الشبورة المائية مع زيادة الرطوبة قد تؤدي لظروف مناسبة لبعض الأمراض وعلى المزارعين أن يتخذوا احتياطاتهم تجاه هذه الأمراض، مؤكدًا أن هذه الأمراض تصيب البطاطس والثوم والبصل والبنجر.

ونوه بأن الوقاية خير من العلاج بالمبيدات، مناشدًا المزارعين بالاهتمام بصحتهم العامة ونوعية الملابس التي يرتدونها للوقاية من الأمراض بسبب برودة الجو، مشددًا على أن المتساقطات من الثمار وعلى رأسها العنب والخوخ والمشمش والرمان والبرقوق لا بد أن تأخذ احتياجات برودة الشتاء لكسر السكون.

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن محصول قصب وبنجر السكر يُعدان من المحاصيل القومية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية، كونهما من محاصيل الصناعات التحويلية المهمة كما يتداخلان في العديد من المنتجات الثانوية في كافة المجالات الزراعية والصناعية.

وذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بشأن التعاون للنهوض بزراعات قصب وبنجر السكر، وذلك في إطار البرنامج القومي للنهوض بالمحاصيل السكرية، وقام بالتوقيع كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، واللواء عصام الدين البديوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وأكد سويلم، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء السعي لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، وتماشيًا مع التوجهات العامة للدولة للارتقاء بزراعة وصناعة السكر في مصر انعاكسًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وفى إطار التعاون القائم بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المزارعين بزيادة انتاحية المحاصيل السكرية، وبما يُسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتقليل معدلات الاستيراد والمساهمة في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر، وترشيد استخدام الأسمدة وكافة تكاليف الإنتاج، وتخطى كافة العقبات التي تواجه زراعة وصناعة السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.