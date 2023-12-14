الإحصاء يكشف كمية المياه المستخدمة فى ري المحاصيل الزراعية 2022

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لإنخفاض المساحة المحصولية بالعروة الشتوية، وذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية عام 2022 أصدرها الجهاز اليوم الخميس.

وأشار الجهاز إلى أن كمية المياه المستخدمة فى الرى عند خزان أسوان بلغت 44.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 45.7 مليـار متـرمكعب عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 ٪. وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 40.9 مليار متر مكعب عام 2022 مقابل 41.6 مليار متر مكعب عام 2021بنسبة انخفاض قدرها 1.7 ٪.

ولفت الجهاز الى ان كمية المياة المستخدمة فى الري عند الحقل بلغت 37.1 مليار متر مكعب.