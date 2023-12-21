قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن من المتوقع أن يتميز شتاء هذا العام بمجموعة من الظواهر الطبيعية المختلفة، منها:

مناخ دافئ جاف نسبيًا في النصف الأول من الشتاء، مما له تأثيرات على النمو الخضري للقمح في مراحل البناء الأولى، لذلك يجب عدم تأخير رية التشتية.

شتاء متقلص قد يتخلله موجات صقيع قوية في أواخر الشتاء، لذلك يجب أخذ الاحتياطات لحماية المحاصيل المتضررة من الصقيع، مثل المانجو والزيتون والعنب.

فرصة لسقوط الأمطار في نصف الشتاء الثاني، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق.

زيادة فرص تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد، مما قد يلحق الضرر بالمحاصيل المحمية.

زيادة غير اعتيادية في الشبورة المائية والضباب وزيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة (الندى) صباحًا، مما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض الفطرية.

توصيات زراعية للحماية من الظواهر الطبيعية المتوقعة في الشتاء

في ضوء التوقعات السابقة، خلص الدكتور محمد فهيم إلى مجموعة من التوصيات الزراعية للحماية من الظواهر الطبيعية المتوقعة في الشتاء، ومنها:

القمح: يجب عدم تأخير رية التشتية، وزيادة الري في حالة النقص المتوقع.

الفاكهة المتساقطة: يجب اختيار التوقيت المناسب في معاملة كاسرات السكون ومواعيد التغطية للعنب المحمي.

البطاطا الشتوي والبنجر والثوم والبصل: يجب الاهتمام بمركبات البوتاسيوم.

بساتين المانجو والزيتون والعنب: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية هذه المحاصيل من الصقيع.

مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية هذه المناطق من السيول.

الانفاق البلاستيكية: يجب مراعاة احتمالية تساقط زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد.

مجموعة الأمراض المحبة للرطوبة العالية: يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من هذه الأمراض.

موعد بدء ونهاية فصل الشتاء

أكد الدكتور محمد فهيم أن اليوم الخميس هو اليوم الأخير في خريف هذا العام، وغداً الجمعة 22 / 12 / 2023 هو اليوم الأول من فصل الشتاء رسميًا وفلكيًا في مصر.

وأضاف أن فصل الشتاء ينتهي فلكيًا ورسمياً يوم الأربعاء الموافق 20 من شهر مارس القادم من عام 2024، ويستمر الشتاء على مدار 89 يومًا.

تأثيرات التغيرات المناخية على الشتاء

أوضح الدكتور محمد فهيم أن ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط سيؤثر على الشتاء المقبل في مصر، حيث من المتوقع أن يكون الشتاء مختلفًا من ناحية قوة الحالات الجوية، مع زيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية المتوسطية، بالإضافة إلى رفع نسب الرطوبة والحمل الحراري والعواصف الرعدية الشديدة، مما قد يتسبب عن سيول قوية في بعض المناطق ومنها مصر.