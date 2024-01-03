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الأربعاء 03 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

حمدوك: أدعو البرهان للقاء عاجل لوقف الحرب وإنقاذ بلادنا من التفتت

الدكتور عبدالله حمدوك
الدكتور عبدالله حمدوك

قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، انطلاقًا من إرادة وطنية صادقة إطار مساعينا لوقف هذه الحرب المدمرة.

وأكد حمدوك، في تغريدة عبر منصة اكس "تويتر سابقًا"،  أن عقدت ووفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)  اجتماعات باديس ابابا، خلال اليومين الماضيين، مع الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، أجرينا خلالها نقاشا سودانيا صريحا  حول الحرب العبثية وأثارها الكارثية، وما يتعرض له المدنيون من ويلات في كل أنحاء الوطن. 
 

وأعرب الدكتور عبدالله حمدوك،  عن سعادته بأننا وبروح الوطنية والمسؤولية التاريخية توصلنا إلى إعلان اديس ابابا، الذى تضمن نتائج طيبة ستعيننا حتما في مساعي وقف الحرب والتأسيس لدولة سودانية ديمقراطية يعيش فيه ابناؤنا في أمان وعز وكرامة.

وأوضح رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، أن أهم نتائج اجتماعاتنا باديس أبابا، الاستعداد التام لقوات الدعم السريع لوقف فورى غير مشروط لإطلاق النار وتدابير حماية المدنيين، وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم، وايصال العون الإنساني والتعاون مع لجنة تقصى الحقائق، فضلا عن الاتفاق على إعلان المبادي وخارطة الطريق المقترحين من تقدم.

وتابع عبر تويتر: "لسنا  الدولة الوحيدة التي تتعرض لتجربة حرب  ، ولكن الشعوب الحية هى التى تحول الكوارث، إلى فرص لصناعة مستقبل باهر".

ووجه حمدوك، الدعوة  إلي قيادة  القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان، للقاء عاجل نتدبر فيه سبل وقف الحرب وانقاذ بلادنا من التفتت.

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