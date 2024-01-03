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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اقتصادي: الأسرة تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه لتلبية احتياجاتها الأساسية

الدكتور ياسر شويتة
الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، إن الأسرة المصرية تحتاج حد أدنى لا يقل عن عشرة الآف جنيه من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة بشكل يضمن الحد الأدنى من المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطن.

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وأضاف شويتة، في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد"، أن الأسرة المصرية تحتاج إلى زيادة الدخل الخاص بها وعدم الاعتماد على مصدر دخل واحد، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وجود العديد من المهارات الإنتاجية وتعلم حرف ومهن جديدة تساهم في زيادة معدلات الدخل للتغلب على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

شويتة: ارتفاع الأسعار له العديد من الأسباب الاقتصادية

وأكد عضو الجمعية المصرية بالاقتصاد السياسي، أن ارتفاع الأسعار له العديد من الأسباب الاقتصادية الخارجية المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى تحميل الموازنة العامة للدولة لأعباء كبيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مواجهة زيادة معدلات عجز الموازنة، يتم مواجهته من خلال العمل على زيادة تكلفة بعض الخدمات بشكل محدود حتى تستطيع الدولة مواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

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