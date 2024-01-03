الفاتورة الإلكترونية .. مميزاتها وخطوات استخراجها

الفاتورة الالكترونية.. هي وثيقة رقمية موحدة معترف بها في مصلحة الضرائب بديلًا للفواتير الورقية تستخدم لإثبات عملية بيع السلع والخدمات المختلفة؛ إذ تشمل كل وثيقة على توقيع إلكتروني خاص يوضح هوية المُوقع لمنع التزييف وضمان الأمان والخصوصية، وتعد مصر من أولى الدول التي تبنت هذا النظام وتفيد الفواتير الالكترونية في إطلاع مصلحة الضرائب المصرية على الفواتير لحظة صدورها، حيث تقوم مصلحة الضرائب بتلقي ومراجعة واعتماد هذه الفواتير في نفس اللحظة وتساعد الفاتورة الالكترونية على تنظيم عملية انتقال الفواتير والمستندات من الشركة المُصدِّرة إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد "مميزات وخطوات استخراج الفاتورة الإلكترونية.

مميزات الفاتورة الإلكترونية

للفاتورة الالكترونية عدة مميزات منها الاتي:

عدم الحاجة إلى تخزين الفواتير الورقية في انتظار الفحص الضريبي.

اتمام الفحص الضريبي في خطوات أقل بكثير من الفواتير الورقية.

سرعة التواصل مع مصلحة الضرائب مباشرة إلكترونيًا بسهولة في نفس توقيت اصدارها.

تقلل الجهد المبذول لموظفي الحسابات، أو المتابعة من صاحب عمل.

تسهيل إعداد الإقرارات الضريبية.

التأكد من تحقيق العدالة الضريبية لكل من أصحاب الأعمال والدولة

تسهيل عملية اكتشاف الأخطاء الضريبية والحسابية في العمل.

الحماية من التعامل مع الشركات الوهمية حيث لا يمكن للشركات الوهمية العامل بنظام الفواتير الإلكترونية.

شكل الفاتورة الإلكترونية موحد بين كل الصناعات والشركات.

امكانية التوقيع عليها إلكترونيًا.

عدم القدرة على التلاعب بالفواتير الإلكترونية مطلقًا.

خطوات التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/altsjyl-ly-mnzwmt-alfatwrt-alalktrwnyt3

إرسال طلب للالتحاق بالمنظومة.

الحصول على الختم الإلكتروني التوقيع وتفعيله.

التسجيل الذاتي على موقع المنظومة.

توحيد أكواد المنتجات.

ربط مصلحة الضرائب بنظام ERP الذي يصدر الممول فواتيره من خلاله.

تعيين المفوضين في الحساب للقيام بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

صورة البطاقة الضريبية.

صورة صحيفة الاستثمار.

صورة إثبات شخصية المدير المسئول.

صورة المستخرج الرسمي للسجل التجاري.

شروط التعامل مع العملاء في منظومة الفواتير الإلكترونية

يتطلب التعامل مع العملاء من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل اسم المشتري ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وإذا كان المشتري غير مسجل ضريبيًا فيمكن الاستعاضة عن رقم التسجيل الضريبي بالرقم القومي في حالة وصول قيمة المشتريات إلى 50000 جنيه مصري أو أكثر