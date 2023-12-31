"خبراء الضرائب" : 5 مهام عاجلة تنتظر رئيسة مصلحة الضرائب الجديدة

وجهت جمعية خبراء الضرائب المصرية الشكر للدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب السابق ورحبت بتعيين رشا عبدالعال رئيسة للمصلحة وقالت إن أمامها 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية و تشجيع الاستثمار و تعزيز معدل النمو و جذب المستثمرين الأجانب.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تمكين المرأة والشباب من المباديء الأساسية للجمهورية الجديدة و لذلك نثمن اختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب وسيكون أمامها 5مهام نمتي أن تضعها في قائمة الاولويات

أشار الي المهمة الأولي الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة و المتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة للقضاء علي عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية علي الجهات المختلفة وفقا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.

وأوضح أشرف عبد الغني، أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين و ما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن المهمة الثالثة تفعيل إدارات الحصر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية و ضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي و ذلك يحقق العدالة الضريبية و يكون بديلا عن التوسع الرأسي.

وأوضح أن المهمة الرابعة عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية و الجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية و الاستماع إلي مقترحاتهم باعتبارهم أطراف رئيسية في المعادلة الضريبية.

وقال إن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة لان نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي و أسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.