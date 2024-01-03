بهجت العبيدي: أسلوب الاغتيالات لن يثني الفلسطينيين عن المقاومة

قال بهجت العبيدي، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن من حق كل شعب تُحْتَل أرضه ويُعْتَدى على شعبه أن يمارس كل أنواع المقاومة حتى يسترد أرضه المغتصبة ولكي يردع الظالم عن ظلمه ويوقف المعتدي عند حده.



وأضاف بهجت العبيدي أن العالم في مرحلته التاريخية المعاصرة لا يشهد احتلالا بالشكل التقليدي إلا احتلال الصهاينة لدولة فلسطين الحبيبة، وأنه لذلك فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يتخذ كل الوسائل في مقاومة الاحتلال، وأن يعمل بكل ما أوتيَ من قوة على إيقاع كل الضرر بالعدو الصهيوني، وهو في كل ذلك لم يتخط الحدود التي رسمها القانون الدولي في حقوق الشعوب المحتلة في مقاومة المحتل بالقوة مرة والوسائل السياسية مرة أخرى.



وأكد مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية الأمة العربية والإسلامية وستظل حية في نفوس أبناء الشعب العربي وفي مقدمتهم أبناء شعب فلسطين وأن المقاومة بكل السبل ستظل نهج يسير على دربه الشعب الفلسطيني والشعوب العربية إلى أن يتم تحقيق النصر وتحرير دولة فلسطين الحبيبة.



وتابع بهجت العبيدي أن الإرهاب الإسرائيلي لن يثني الشعب الفلسطيني عن المقاومة ولن يفت في عضد المقاومة الفلسطينية، وأن أسلوب الاغتيالات التي تتخذه الدولة الصهيونية مسلكا لن يمنع الشعب الفلسطيني من استمرار المطالبة بحقوقه المشروعة وسيكون بمثابة البنزين الذي يلقى على نار ملتهبة فيزيدها اشتعالا والتهابا تحرق قلوب الأعداء قبل أجسامهم.



وتوجه العبيدي بتقديم العزاء للشعب الفلسطيني والشعوب العربية في شهداء غزة الأبرار وفي كل من طالته يد الغدر والاغتيال الإسرائيلي، مطالبا دول العالم وخاصة الكبرى أن تثبت أنها تتمتع ببعض المصداقية فيما تردد من مبادئ تنهار جميعها أمام أعيننا بمساندتها للعدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.