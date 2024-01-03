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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية لمواليد 2008

المقاولون لمواليد
المقاولون لمواليد 2008

فاز فريق المقاولون  العرب لمواليد 2008 على فريق نادي الزمالك بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

سجل الأهداف المقاولون  فتحي عبد النبي وعمر أنور وزياد أشرف في الدقائق 13 و40و51 ،وجاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سامح يوسف، ويعاونه مدرب الفريق الكابتن أحمد كمونة ومدرب حراس المرمى الكابتن محمد سلامه ، ومخطط أحمال التدريب الكابتن محمود عبد الحليم والكابتن عبد الغني حسين إداري الفريق و الكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

 

المقاولون العرب في مجموعة المصري والبنك الأهلي والجونة بكأس الرابطة

أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة.

وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة، بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز.

وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .

قد تكون صورة ‏‏كرة قدم‏ و‏تحتوي على النص '‏MEDIA CENTER WOLVES!! GO WOLVES!! GO GOWOLVES!! المقاول ادروالمبقاونورالغرب_الرباهز 開스 النادي یالمصرى البيك الأهلي المصرى N GOWOLVES!! GOWOLVES!! GOWOLVES!! المقاولون العرب في مجموعة المصري والبنك الأهلي والجونة بكأس الرابطة أسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة وأقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب اليوم الأحد مراسم سحب قرعة كأس الرابطة بمشاركة 16 فريقا من الدورى الممتاز وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم يناير الجاري‏'‏‏

 

 



 

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