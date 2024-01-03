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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق3 يناير 2023، والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد عدة مواجهات بمختلف الدوريات ونرصها كالتالى:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ريال مدريد x ريال مايوركا - 08:15 بتوقيت مصر - 1 beIN Sports HD 
جيرونا x أتلتيكو مدريد - 10:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الوداد الرياضي x الرجاء البيضاوي - 06:00 بتوقيت السعودية. Arryadia live HD


مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
النادي الصفاقسي x الاتحاد المنستيري - 05:00 بتوقيت مصر - El Watania 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان x تولوز - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.

 

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