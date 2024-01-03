مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق3 يناير 2023، والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد عدة مواجهات بمختلف الدوريات ونرصها كالتالى:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال مدريد x ريال مايوركا - 08:15 بتوقيت مصر - 1 beIN Sports HD

جيرونا x أتلتيكو مدريد - 10:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

الوداد الرياضي x الرجاء البيضاوي - 06:00 بتوقيت السعودية. Arryadia live HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي

النادي الصفاقسي x الاتحاد المنستيري - 05:00 بتوقيت مصر - El Watania 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان x تولوز - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.