نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لامتحانات طلاب الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، رافقه خلالها الدكتور كرم عبدالغني عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وقام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتفقد امتحانات طلاب الفرقة الرابعة برنامج أمن المعلومات، وبرنامج الشبكات وتكنولوجيا المحمول، وبرنامج المعلوماتية الطبية.



وأكد الدكتور السيد فوده، أهمية تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات طوال فترة انعقاد الامتحانات، انطلاقًا من حرص الجامعة علي توفير بيئة ملائمة ومناسبة لأداء أبنائها من الطلاب لامتحاناتهم.



وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

خلال جولته بالانضباط أثناء سير الامتحانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة.