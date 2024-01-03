طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يبحث الكثير من المواطنين من أصحاب القدرات الخاصة عن التفاصيل الكالملة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال إجراء كشف طبي، وتوفر العديد من الأوراق الرسمية الخاصة بالمواطن.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

في البداية الدخول على موقع وزارة الصحة لتحديد موعد الكشف

يجب إدخال الرقم القومي والاسم رباعي والسن

تسجيل المحافظة والعنوان

تسجيل نوع الإعاقة و إدخال رقم التليفون

يجب تحديد الحالة الاجتماعية

إجراء الفحوصات اللازمة لكل إعاقة قبل التقدم لاستخراج التقارير الطبية المطلوبة.

يظهر لك رقم الطلب الخاص بك عليك الاحتفاظ به.

الاستعلام عن الطلب يكون من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

بعد القبول التوجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

توفر بطاقة الرقم القومي وصورة منها

وجود الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية

إحضار أشعة عادية على المفاصل، في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف.

وجود أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

توفر صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع في حالة الأطفال مع وجود الأب أو الوصي.

وجود قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية

إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة

في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي يجب وجود رنين مغناطيسي على المخ.