خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة.. تتيح وزارة الصحة خدمة الاستعلام عن كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

وتمنح هذه البطاقة مزايا عديدة لذوي الهمم وتتميز بكونها بطاقة إثبات الإعاقة من تحديد نوعها فهي ملزمة لدى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي، بحسب الشروط المنصوص عليها من استخراج البطاقات.

خطوات الاستعلام عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن كشف طبي خدمات بطاقة الخدمات المتكاملة 2026 كالتالي:

-الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

- ثم الضغط على كلمة دخول

- ظهور نتيجة الكشف الطبي فور إعلانها رسميا

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

من الممكن حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال الحجز على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان من هنا.

ويتم ملأ المتقدم نموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـوزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

ويذكر أنه قد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق مكاتب تأهيل متنقلة تضم أكثر من 5 آلاف متطوع وعدد من من الرائدات المجتمعيات للتجول في القرى والنجوع بجميع المحافظات للوصول إلى أكبر عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذوي الإعاقات الشديدة وبالغة السوء.