حالة الطقس|أمطار غزيرة تضرب مدن الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، هطول أمطار شدتها من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمنتزه وشرق المحافظة، مع ارتفاع موج البحر في بعض المناطق. تزامنًا مع ثالث أيام «نوة رأس السنة».

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تراوحت درجة الحرارة على المدينة الساحلية بين 21 درجة للعظمى و14 للصغرى، وسرعة الرياح 17 كيلو مترا/ الساعة، واتجاهها شمالية غربية، فيما تراوح ارتفاع الموج بين 1.2 و1.75 متر بالبحر المتوسط.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بسيارات شفط في الشوارع والطرق والأنفاق، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار، لضمان استمرار حركة المرور.

قامت شركة صرف صحي الإسكندرية برفع حالة الطوارئ استعداداً لحالة التقلبات الجوية التي تم بها المحافظة وانتشرت سيارات ومعدات وفرق الطوارئ بجميع انحاء المحافظة. وواصلت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير في مناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمي والعامرية.

وفي سياق متصل، استمرت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات بأمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وقال المحافظ إنه يجري متابعة مستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.