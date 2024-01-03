كأس أمم أفريقيا يتصدر الترند.. القنوات الناقلة للمباريات

كأس أمم أفريقيا.. زادت معدلات البحث عليه خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع بدء المنتخب الوطني تدريباته استعداداً لخوض منافسات كاس امم افريقيا 2024.



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري بقيادة مديره الفني البرتغالي روى فيتوريا مع فريق موزمبيق في اولى منافساته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 ، خلال الشهر الجاري.

موعد مباريات كأس أمم أفريقيا 2024



فيما تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من دولة كوت ديفوار يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

ومن المقرر بث مباريات كأس أمم أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمبارايات كأس أفريقيا في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج.

موعد مباراة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024



يذكر أن كأس أمم أفريقيا يشارك فيه 24 منتخبًا يتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات ، تتكون كل مجموعة من 4 فرق ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

فيما يقع المنتخب الوطني فى المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق.

فيما يقام معسكر منتخب مصر في الفترة من 2 إلى 9 يناير بالعاصمة الإدارية الجديدة يتخلله مباراة ودية 7 يناير أمام تنزانيا باستاد القاهرة الدولي.

وانضم جميع لاعبي قائمة منتخب مصر إلى معسكر الفريق باستثناء محمد صلاح الذي خاض مواجهة الإثنين الماضي مع فريقه ليفربول.