محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة غداء جماعية تضم جميع فئات المجتمع

علي هامش المؤتمر الجماهيري التوعوي لتنمية روح الولاء لدى المواطن السيناوي

أقام اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مأدبة غداء ضمت جميع فئات المجتمع السيناوي، وذلك علي هامش المؤتمر الجماهيري التوعوي لتنمية روح الولاء لدى المواطن السيناوي.

والذي تم فيه تكريم عددا من الرموز والنماذج المشرفة المشاركة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024.

بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ونواب مجلس النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة، وعواقل ومشايخ المحافظة، والأزهر والأوقاف وممثلي جميع طوائف المجتمع السيناوي.