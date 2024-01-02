الفصائل الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ بعد استشهاد صالح العاروري

تصدر صالح العارورى والضربة الاسرائيلية في بيروت، العاصمة اللبنانية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث العالمي جوجل.

وبعد استشهاد صالح العارورى، أطلقت الفصائل الفلسطينية، وابلا من الصواريخ على تل أبيب ردا على استهداف بطائرة مسيرة على مكتب تابع لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لصالح العاروري

وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.

وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت، وقالت الحركة في بيان: "قائد أركان المقاومة في الضفة الغربية وغزة و مهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامي صالح العارورى شهيداً".

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب حماس في المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، وإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.