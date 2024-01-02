الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الفصائل الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ بعد استشهاد صالح العاروري

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر صالح العارورى والضربة الاسرائيلية في بيروت، العاصمة اللبنانية، مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث العالمي جوجل.

وبعد استشهاد صالح العارورى، أطلقت الفصائل الفلسطينية، وابلا من الصواريخ على تل أبيب ردا على استهداف بطائرة مسيرة على مكتب تابع لحركة حماس في العاصمة اللبنانية بيروت.

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حزب الله: اغتيال صالح العاروري في لبنان لن يمر دون عقاب

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حزب الله يدين اغتيال صالح العاروري ويعتبره اعتداءً على لبنان ومقاومته

 

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لصالح العاروري

 

 وأكدت مصادر فلسطينية، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت، موضحين أنه لم يتم التأكد بعد من استشهاده.

وأكدت حركة حماس اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الضاحية الجنوبية ببيروت، وقالت الحركة في بيان: "قائد أركان المقاومة في الضفة الغربية وغزة و مهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامي صالح العارورى شهيداً".

 

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل4 أشخاص في القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب حماس في المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، وإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس فى المشرفية قرب "حلويات الشرق"، بالعاصمة بيروت وسقوط عدد من الجرحى.

الجريدة الورقية