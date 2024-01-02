حزب الله يدين اغتيال صالح العاروري ويعتبره اعتداءً على لبنان ومقاومته

أدان حزب الله اللبناني عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وعدد من قادة كتائب القسام في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت.

الجريمة النكراء

وقال حزب الله في بيان، مساء اليوم الثلاثاء: "هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانًا بقضيتهم العادلة والتزامًا وتصميمًا أكيدًا وثابتًا على مواصلة طريق المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير".

وأضاف: "جريمة اليوم هي استكمال لجريمة اغتيال القائد السيد رضا الموسوي في ساحة عمل أخرى وجبهة جديدة من جبهات القتال والإسناد".

وأوضح: "العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يومًا من الإجرام من إخضاع غزة يعمد إلى سياسة الاغتيال لكل من عمل أو خطّط أو نفّذ أو ساند عملية طوفان الأقصى البطولية".

وتابع: "ختم الله تعالى مسيرة هذا القائد الكبير بأرفع أوسمة الشرف والكرامة ونال الشهادة التي طالما طلبها وتمنتاها وعمل لها مع إخوانه المجاهدين".

واستطرد: "نتقدّم بالعزاء من إخواننا في حماس ومن مجاهدي كتائب عزالدين القسام ومن أهل غزة الصامدة والقدس الشريف ومن كلّ فصائل وحركات المقاومة والجهاد في فلسطين".

واختتم: "ننعى إلى أمّتنا العربية والإسلامية وفلسطين الحرة ومقاومتها الشيخ صالح العاروري وعدد من رفاقه المجاهدين شهداء على طريق القدس".