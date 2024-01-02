أطعمة شهيرة ممنوعة لنجاح رحلة الإقلاع عن التدخين.. أطباء يحذرون المدخنين

يوصي الأطباء من يريدون الإقلاع عن التدخين الإمتناع عن تناول بعض الأطعمة التي قد تعرقل الالتزام بهذا القرار، فالأمر لا يتطلب فقط التخلي عن السجائر.

نصائح مهمة لنجاح رحلة الإقلاع عن التدخين

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة نيويورك بوست الأميركية، أكد الأطباء أن هناك أنواعا من الأطعمة يجب على المدخنين التخلي عنها تماما في أنظمتهم الغذائية أثناء رحلة الإقلاع عن التدخين، بما في ذلك الأطعمة حارة، والوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، والأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

نصائح مهمة لنجاح رحلة الإقلاع عن التدخين

كما أنه من المهم أيضًا أن يكونوا على علم بأن الأطعمة الحارة والسكريات قد تؤدي إلى الرغبة الشديدة في النيكوتين، فضلًا عن أن الإفراط في تناول الأطعمة السكرية عند الإقلاع عن التدخين، يعني إدمان السكر كبديل للنيكوتين.

وينصح الأطباء بتجنب الأطعمة المقلية، لأنها قد تساهم في زيادة دهون الجذع وزيادة الضغط على الحجاب الحاجز، ما يؤدي إلى تفاقم صعوبات التنفس ويجعل الإقلاع عن التدخين أكثر صعوبة.

كما إن الإفراط في استهلاك الملح قد يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، ما يخلق وزنا إضافيا حول الحجاب الحاجز، ويسبب ضغطا إضافيا قد يقيد التنفس ويجعل الالتزام أكثر صعوبة.

ويجب التخلي عن القهوة في أثناء رحلة الإقلاع عن التدخين لأنها تعمل كمحفز لتدخين النيكوتين لأن الكافيين الموجود في القهوة يعزز التأثيرات التحفيزية للسجائر، فالاقتران بين القهوة والسجائر غالبا ما يصبح روتينا معتادا، ما يعزز الارتباط بين الاثنين، ويجعل الأمر صعبا بالنسبة لأولئك الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين.