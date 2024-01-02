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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أنباء عن توقيع حارس الزمالك لبيراميدز

الزمالك
الزمالك

ترددت أنباء قويه عن توقيع محمد صبحى حارس مرمي نادى الزمالك العائد من الإيقاف والمعروض بقرار من مجلس الإدارة للبيع على خلفية معاقبته منذ أكثر من شهر لخروجه من معسكر الفريق ليلة مباراه زد مع زميليه أحمد فتوح ومصطفى الزناري لفريق بيراميدز لينتقل إليه بعد نهاية الموسم الحالي خصوصا أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادى حاليا حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

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ويعانى محمد صبحى من تجاهل مجلس الإدارة الذي جدد عقد زميله أحمد فتوح وسمح له بالعودة إلى التدريبات بينما لم يبت حتى وقتنا هذا فى أمر صبحى والزناري ومازال قرار عرضهما للبيع ساريا وهو مادفع الحارس للتوقيع الجبار المجلس لاتخاذ قرار بالبت في أمره.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن الخروج من مأزق الديون المتراكمة على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، والتي تسببت في إيقاف القيد للفريق خلال الفترة الماضية.

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