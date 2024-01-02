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الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ردا على اغتيال العارورى.. إضراب شامل وعام فى رام الله والبيرة

استهداف مكتب تابع
استهداف مكتب تابع لحركة حماس

تصدرت الضربة الإسرائيلية على بيروت، مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

فيما أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في إقليم رام الله، أن يوم غد الأربعاء، إضراب عام وشامل في محافظة رام الله والبيرة رداً على اغتيال  القيادى الفلسطينى صالح العاروري في بيروت.

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استهداف مكتب تابع لحركة حماس في الضاحية الجنوبية

واستهدفت مسيرة إسرائيلية، مساء الثلاثاء، مكتبا تابعا لحركة حماس، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن استشهاد صالح العاروري وآخرين.

وفي السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى أن "عناصرها، معززة بالآليات من مراكز متعددة، تعمل على نقل عدد من الإصابات وإخماد الحرائق التي اندلعت من جراء الانفجار الذى وقع فى المشرفية - الضاحية  الجنوبية".

 ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي

وأعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 6 أشخاص وإصابة آخرين، فيما استشهد القيادي في حركة حماس صالح العاروري في عملية اغتيال إسرائيلية في الضاحية الجنوبية فى بيروت.

ونعت حركة حماس صالح العاروري وقالت الحركة في بيان: "قائد أركان المقاومة فى الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر - القائد الوطني الكبير الشيخ القسامى صالح العاروري شهيداً".

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