لبنان: انتشال جثث 3 أشخاص جراء قصف إسرائيل لمبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بلبنان أن عناصرها انتشلوا جثث 3 أشخاص سقطوا جراء القصف الإسرائيلي لبناية في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

جاء ذلك في تصريح لمسير أعمال المديرية ريما المر، خلال تفقدها موقع الانفجار الذي وقع عند الساعة الخامسة واثنين وأربعين دقيقة مساء اليوم، في منطقة المشرفية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واطلعت المر، على سير العمليات حيث انتشل عناصر الدفاع المدني 3 جثامين، فيما تولت أجهزة الإغاثة الأخرى (جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، الصليب الأحمر) نقل باقي الضحايا.

ويعمل عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء الضاحية على تبريد رقعة الحريق الذي كان قد اندلع في موقع الانفجار.

وتستمر في هذه الأثناء عمليات المسح الشامل لموقع الانفجار وتأمين السلامة العامة.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري يزيد من تأجيج المقاومة لإسرائيل.

أضاف: إن دماء الشهيد ستشعل بالتأكيد موجة أخرى من المقاومة وتزيد من الدافعية للقتال ضد المحتلين الصهاينة، ليس في فلسطين فحسب، بل في المنطقة برمتها".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "إن عملية الاغتيال جاءت نتيجة فشل إسرائيل الكبير في المواجهة مع المقاومة في غزة. ونحن ندين عملية الاغتيال، ونحمل إسرائيل المسؤولية".

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم السبت، اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و عدد من قادة كتائب القسام في هجوم بطائرة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي تعليق علي عملية الاغتيال قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".