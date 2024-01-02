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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعديل مواعيد قطع الكهرباء.. الحكومة تلبي مطالب المواطنين وأعضاء البرلمان

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

في خطوة استجابة لمطالبات المواطنين وأعضاء البرلمان، أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر، عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء.

 تخفيف الأحمال

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، فقد تم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.

وأوضح البيان أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات المواطنين وأعضاء البرلمان، خاصة في ظل بدء امتحانات منتصف العام الدراسي.

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كما أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استثناء جميع الكنائس من خطة تخفيف الأحمال خلال موسم الأعياد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراعاة الأعياد المسيحية، حيث تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع شركات التوزيع تزامنًا مع احتفالات أشقاء الوطن الأخوة الأقباط بأعياد رأس السنة والميلاد المجيد.

وكشف مصدر رسمي أن مجلس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة؛ لحسم أسعار بيع الكهرباء، خلال الفترة المقبلة.

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