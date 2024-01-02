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الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحكومة تخفض ساعات تخفيف الأحمال بسبب الامتحانات

المستشار محمد الحمصانى
المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزرا

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الكهرباء والطاقة تحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى يتابع أوضاع تخفيف الأحمال والأمور المتعلقة بالكهرباء والطاقة بشكل مستمر.

 مواعيد تخفيف الأحمال 

وردت بعض الطلبات من نواب البرلمان بشأن تغيير مواعيد تخفيف الأحمال بسبب فترة الامتحانات نصف العام، وبناء على تلك الطلبات وجه رئيس الوزراء بالعمل على إعادة النظر في خطة تخفيف الأحمال، وبدلا من أن تكون على مدار اليوم يتم تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار فقط بدءا من غد.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن فترة تخفيف الأحمال ستظل خلال ساعتين الفترة المقبلة، وأن الدولة تعمل بكل طاقاتها من خلال الجهات المعنية المختلفة من أجل وقف تخفيف أحمال الكهرباء، ويأمل أن تكون هناك إمكانية لوقف تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، ولكن تخفيف الأحمال سيستمر للفترة الراهنة وسيكون نهارا لبعض الوقت.

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من الإجراءات، وسيتم الإعلان عن فترة تخفيف الأحمال في حينه.

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