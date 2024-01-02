صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت: "الآجال والأعمار بيد الله"

تحدث صالح العاروري، نائب المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أشهر من اغتياله، عن أنهم جزء من المقاومة ومن الممكن أن يستشهدوا في سبيل هذا الوطن، مضيفًا: “من الممكن أن ندفع الثمن.. كل الحركات الفلسطينية قدمت شهداء من كل المستويات ومن القيادات"، موضحًا أن كل القيادات الأولى المؤسسة لحركة حماس استشهدوا في فترات السابقة.

مقتل صالح العاروري

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية عظيمة تستحق أن يقدمون من أجلها كل التضحيات، متابعًا: "الآجال والأعمار بيد الله، وأنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلا، والشهادة ولقاء الله هو الفوز العظيم الذي نتمنى أن نختم حياتنا به".



استهدفت قوات الاحتلال مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.