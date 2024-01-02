عاجل
بعد إعلان أديس أبابا.. منظمة إيغاد تدعو حمدوك لبحث وقف الحرب في السودان
الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

صالح العاروري قبل اغتياله في بيروت: "الآجال والأعمار بيد الله"

صالح العاروري
صالح العاروري

تحدث صالح العاروري، نائب المكتب السياسي لحركة حماس، قبل أشهر من اغتياله، عن أنهم جزء من المقاومة ومن الممكن أن يستشهدوا في سبيل هذا الوطن، مضيفًا: “من الممكن أن ندفع الثمن.. كل الحركات الفلسطينية قدمت شهداء من كل المستويات ومن القيادات"، موضحًا أن كل القيادات الأولى المؤسسة لحركة حماس استشهدوا في فترات السابقة.

مقتل صالح العاروري 

وأوضح أن القضية الفلسطينية هي قضية عظيمة تستحق أن يقدمون من أجلها كل التضحيات، متابعًا: "الآجال والأعمار بيد الله، وأنا عمري ما توقعت أن أبلغ هذا العمر أصلا، والشهادة ولقاء الله هو الفوز العظيم الذي نتمنى أن نختم حياتنا به".
 

استهدفت قوات الاحتلال مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، حسبما أفادت مصادر محلية لسكاي نيوز عربية.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية الثلاثاء أن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مكتبا لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل.

وأفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام أن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية" وسقط قتلى وعدد من الجرحى. ووصلت سيارات الاسعاف الى المنطقة لنقل المصابين.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو يظهر دماراً في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبيّة، من دون أن تُعرف أسبابه بعد.

مواد متعلقة

رئيس القدس للدراسات: الحرب دجاجة تبيض ذهبًا لبنيامين نتنياهو

ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان بشبح الحرب

شاهد.. اغتيال قيادي في "حماس" ببيروت كان سيلتقي "نصر الله" غدا

أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية: حياة كريمة استهدفت 55% من الشعب المصري

إسماعيل هنية: كل فصائل المقاومة يصنعون اليوم تاريخًا وعهدًا جديدا لفلسطين.. فيديو

تفاصيل حادثة اشتعال الطائرة اليابانية بمطار هانيدا.. أستاذ بجامعة شيزوكا يوضح

إبراهيم عيسى يرد على انتقاد السلفيين لاحتفالات رأس السنة

خبير اقتصادي: الأسعار ارتفعت وانفلتت دون رقابة.. التضخم نقطة في قضية كبيرة

الجريدة الورقية