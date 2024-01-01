وزير الزراعة يوجه بالتغلب على التحديات والمشكلات بالقطاع الزراعي

وجه السيد القصير وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي. وذلك في ظل عالم تتشابك فيه الاحداث والأزمات مؤكداً أن وطننا الغالي يستحق منا مضاعفة الجهد والعمل على مدار الساعة.

جاء ذلك فى أول يوم عمل خلال العام الجديد في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على راسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة

وتابع القصير ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزارعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب، كما تابع جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الأخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات،

كما تابع القصير كذلك سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

وكان وزير الزراعة قد تقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة.

كما تقدم القصير بالتهنئة أيضا للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري مصر العظيم، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.