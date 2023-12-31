الزراعة تطلق منافذ سيارات البيض المتحركة بسعر 125 جنيهًا للكرتونة (صور)

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، الساعة العاشرة، سيارات منافذ البيض المتحركة، التي يصل عددها 16 سيارة إلى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، من أمام مبنى الإصلاح الزراعي بالدقي، بسعر ١٢٥جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر والأبيض.

توفر السلع الغذائية الأساسية:

أوضحت الوزارة أن هذه المنافذ توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الزراعة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وكانت أسعار البيض، أمس السبت 30 ديسمبر، مستقرة نسبيًا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا في المزرعة، وتباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءًا من125 جنيهًا.

من جانبه، أكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة لقطاع المنافذ، أن الوزارة تقدم دورًا فعليًا وحقيقيًا يشعر به المواطن، من خلال ضخ السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف صالح، أن الوزارة تتحرك من خلال ثماني مزارع تنتج حوالي ٣٢٠ بيصة سنويًا، لافتًا إلى أن إطلاق قافلة متحركة لبيض المائدة يأتي في إطار حرص الوزارة رفع كاهل المعاناة عن المواطن.

وأوضح، أن سعر كرتونة البيض الأحمر والأبيض بـ١٢٥جنيهًا، وتقل عن السوق بحوالي ١٠جنيهات، الكرتونة تضم ٣٠ بيضة كبيرة الحجم.

وقال مستشار وزير الزراعة لقطاع المنافذ إن القافلة تشمل محافظات الجمهورية، طبقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، تقديم البيض بأسعار مخفضة عن نظيراتها بالأسواق ومواجهة جشع التجار.

وأطلقت وزارة الزراعة، اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر، الساعة العاشرة، سيارات منافذ البيض المتحركة التي يصل عددها 16 سيارة إلى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة بمقر الإصلاح الزراعي بالدقي.

توفر السلع الغذائية الأساسية:

أوضحت الوزارة أن هذه المنافذ توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الزراعة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا إلى المواطنين من دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وكانت أسعار البيض، أمس السبت 30 ديسمبر، مستقرة نسبيًا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا في المزرعة، وتباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءًا من125 جنيهًا.