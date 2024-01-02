انتقال عمر كمال المحتمل لـ الأهلي يضع إدارة الزمالك أمام غضب الجماهير

أصبح عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر قريبًا للغاية من الانتقال للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق شبه النهائي بين إدارة الناديين خلال الاَونة الأخيرة.

ويضغط مجلس إدارة الأهلي بقوة على فيوتشر من أجل إتمام التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، بعدما وافق اللاعب على الانضمام للمارد الأحمر، على الرغم من توقيع نجم فيوتشر على عقود انتقال اللاعب للزمالك قبل انضمامه لفيوتشر في 2021.

تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

يبحث الثنائي محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وعدلي القيعي، رئيس شركة النادي لكرة القدم مع وليد دعبس، رئيس فيوتشر، من أجل إنهاء صفقة انتقال عمر كمال للمارد الأحمر.

وأوضحت تقارير صحفية أن ملف صفقة عمر كمال عبد الواحد يتواجد بالكامل مع وليد دعبس رئيس النادي، كما أن هناك الكثير من التطورات، والتي حدثت بعد نهائي السوبر المصري وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

جماهير الزمالك غاضبة من إدارة النادي

سادت حالة من الغضب لدي جماهير نادي الزمالك، بعد الوعود التي لم تتحقق من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب خلال الفترة الماضية، والتي وعدوا الجمهور بها قبل انتخابات القلعة البيضاء.

وأدى اقتراب عمر كمال عبد الواحد من الأهلي لغضب جماهيري كبير بين الجماهير البيضاء، خاصة وأن اللاعب كان لاعبًا للنادي قبل غلق القيد والتفريط به لمودرن فيوتشر دون مقابل، لينجح المارد الأحمر في الاتفاق مع اللاعب على الانضمام للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويطالب جماهير الزمالك بضرورة تحقيق الوعود التي جاءت في البرنامج الانتخابي للقائمة الموحدة برئاسة رئيس النادي الحالي حسين لبيب، والتي كانت من أبرزها تدعيم الفريق بلاعبين من العيار الثقيل وحل مشكلة قيد الفريق الأول لكرة القدم، والذي تم إيقافه بسبب عدد من القضايا المرفوعة ضد النادي أبرزها غرامة النادي البرتغالي سبورتنج لشبونة.