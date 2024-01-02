الثلاثاء 02 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا بالليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

يستعد عشاق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

txt

أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 .. جدول مواعيد مباريات مصر بالبطولة

ويأتي ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 45 نقطة، حيث يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب المركز الثاني.

في المقابل يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بجدول الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023/2024.

ومن المتوقع أن يقود الدولي البرازيلي رودريجو جوس تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا، حيث من المحتمل أن يبدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: فيران جارسيا، روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو.

ريال مدريد ومايوركا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء الغد الإثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُذاع مواجهة الملكي أمام مايوركا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

مواد متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بالدوري الإسباني

مانشيني يبحث عن الإنجاز الرابع التاريخي للسعودية
الجريدة الورقية