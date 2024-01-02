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الثلاثاء 02/يناير/2024 - 08:00 م 1/2/2024 8:00:48 PM

مع الساعات الأولى للسنة الجديدة ٢٠٢٤ بدأت بشائر الغلاء، والغريب أن ضربة البداية جاءت من الحكومة.

وزير النقل كامل الوزير صبح على المصريين فى اليوم الأول برفع أسعار تذاكر المترو على كل جدول المحطات، ومن بعدها بدأ الحديث عن زيادة أسعار الاتصالات والنت والأراضى.

ومن المتوقع انتقال العدوى إلى كل قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمواد الغذائية والفاكهة والخضار وغيرها.

تأتى هذه الزيادات غير المبررة مع البشرى التى زفها وزير المالية بتطبيق الحد الأدنى الجديد وزيادة رواتب الموظفين.

لعبة قديمة ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه الحكومة بالشمال، وقديما قالوا ما تجمعه النملة فى سنة يأخذه الجمل فى خفة، اعتادت جمال الحكومة مصر على دهس المصريين، وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق وسط غلاء فاحش وارتفاع سعر الدولار بشكل جنوني

الحقيقة أن الأسر المصرية عليها أن تقول لنا كيف بالله تستطيع استكمال الشهر بمدخولاتها التى لا تكفى بالكاد ١٠ أيام.

استمرار الحكومة على نفس سياستها القديمة ورفع الأسعار والاعتماد على الاقتصاد الربوى وفرض الضرائب ينذر بكارثة، بسبب سياسة الإفقار التى تمارس بشكل مستمر.

يا سادة المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع تحمل أكثر من ذلك، ودور هذه الحكومة أو غيرها هو البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية الحالية، وإذا لم تجد هذه الحكومة الحلول عليها أن ترحل غير مأسوف عليها.

الرئيس السيسى على مشارف ولاية جديدة، والمصريون خرجوا بالملايين لانتخابه، وهذا الشعب أثبت أنه شعب واع يريد فقط أن يعيش حياة كريمة يجد فيها رب الأسرة أنه قادر على الأقل على توفير نفقات أسرته.

لا نجد أمام هذه الحكومة سوى مناشدة الرئيس بتغييرها بشكل عاجل وقبل تنصيبه فى ولايته الجديدة لكى يشعر الشعب المصرى أن أصواته التى منحها للرئيس هى أصوات لتغيير حياته إلى الأفضل، وليس من أجل استمرار حكومة تحولت إلى بطة عرجاء أمام أزمة اقتصادية تزداد شراسة كل يوم.

لا أجد سببا واحدا لاستمرار هذه الحكومة ويجب أن تكون من الماضى ولا تقود المرحلة الجديدة فمن تسبب فى المشكلة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل.

الحقيقة أن الحكومة الحالية منذ توليها المسئولية لانجد لها رؤية وليس بها مجموعه اقتصادية تستطيع تقديم حلول واقعية للأزمة.

الدكتور مصطفى مدبولى فى الأصل مهندس قد يكون هو الأفضل فى مرحلة البناء، ولكن الآن المرحلة الجديدة بالتأكيد لم تعد تتحمله هو وكل وزرائه، لذلك فقد حان وقت الرحيل.