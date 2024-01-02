حكاية وطن

الثلاثاء 02/يناير/2024 - 07:59 م 1/2/2024 7:59:28 PM

مبدأ مصر أنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتتابع باهتمام تطورات الأوضاع فى المنطقة، وعلى الساحة الفلسطينية، وتكثف اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية، حقناً لدماء الشعب الفلسطينى، وحماية المدنيين، سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للشعب الفلسطينى.

وضوح موقف مصر ساعد على الاستقرار الداخلى، ورفع الروح المعنوية للمواطنين فى الوقت الذى ارتفع فيه الوعى بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، ولن تتهاون أو تفرط فى أمنها القومى تحت أى ظرف، وتأمل مصر فى التوصل لحل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية من خلال تواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف العنف وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين.

سياسة المكاشفة التى تمارسها القيادة السياسية المصرية حتى فى أصعب المواقف والظروف الدولية المعقدة لتوضيح الحقائق للشعب المصرى، طمأنت المصريين على أن الحدود المصرية تقع تحت السيادة المصرية التامة ولا تخضع لضغوط من أحد.

فالموقف المصرى من القضية الفلسطينية له محددات واضحة وأن الدور الذى تلعبه الحدود المصرية فى ظل الأوضاع الحالية هو استقبال الحالات الإنسانية والمصابين للعلاج.

إن التصريحات التى كان يرددها الجانب الإسرائيلى ويدعو فيها الفلسطينيين إلى النزوح بشكل جماعى من قطاع غزة إلى شمال سيناء بمصر، ليست دعوات جديدة وتم ترديدها فى السابق مرات عديدة، وردت مصر على هذه الدعوات بأن السيادة المصرية ليست مستباحة والشعب الفلسطينى نفسه لن يقبل بالخروج من أرضه، كما تعلم إسرائيل أنها فى هذه اللحظات فى حاجة إلى مصر وتعلم جيداً الدور الذى تقوم به خاصة فى المجال الإنسانى وتبادل الأسرى والتهدئة بوجه عام.

ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، ومستمرة فى اتخاذ تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.

