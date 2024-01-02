مرور مُكبر علي الخدمات الطبية بالصدر والحميات والجلدية بقنا

وجه الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق المتابعة بالمديرية للمرور علي عدد من مستشفيات المحافظة، وذلك بهدف الوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بتلك المستشفيات.

إستهلها الفريق بتفقد مستشفي الصدر حيث تواجد الفريق الطبي والفرق المعاونة وإلتزام الفرق الطبية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي المستشفي ومدي توافر رصيد كافي من الأكسجين ومستوي مكافحة العدوي بغرف المرضى.

وتابع بدران أن جولة الفريق إستمرت بمتابعة مستشفي حميات قنا، حيث تفقد الفريق الإستقبال ومراجعة تذاكر المرضي والتسجيل الصحيح لحالات الدخول كما تابع الفريق بالمستشفي حالات العناية المركزة.

ومدي تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع التشديد علي عدم شراء المرضي أي أدوية من الخارج وتوافر رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف الدكتور محمد بدران أن جولة المتابعة لفريق المديرية، قد إستمرت بتفقد عيادات الجلدية وذلك لمتابعة المترددين على العيادات وصرف الأدوية لهم وإلتزام الفرق الطبية بأوجه مكافحة العدوى.

وكذا التوجيه بصيانة الأجهزة وفقاً لخطة الصيانة الموضوعة.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي المتابعة الدائمة والمستمرة لمنافذ الخدمة الصحية المختلفة بالإدارات الصحية والمستشفيات للوقوف الصحيح علي خدماتها الصحية ومراجعة كافة المعوقات والسلبيات وإتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح المسار .

وذلك بما يتلائم وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.