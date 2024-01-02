مدير تعليم قوص يتابع سير اعمال امتحانات النقل

تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الثلاثاء عدد من المدارس ، لمتابعة سير أعمال امتحانات النقل المرحلتين الابتدائية والثانوية ، رافقه خلال الجولة ابراهيم الشمولى وكيل مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصى ومحمد عبدالفتاح مدير مدرسة سيدى احمد الطواب و ايهاب الشيمى موجه الصفوف الأولى و عزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة .

بدء المدير العام الجولة من مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصى الابتدائية ثم مدرسة سيدى احمد الطواب ، حيث تابع خلال الجولة امتحانات النقل لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي وتناقش مع التلاميذ فى ورقة اسئلة مادة اللغة العربية وتأكد من أن جميع الاسئلة الموضوعية تم دراستها ضمن خطة مادة اللغة العربية ومطابقة لما تم دراسته بنصف العام الدراسي الاول وتأكيد التلاميذ على سهولة اسئلة الامتحان لمستوى الطالب المتوسط .

هذا واختتم القبانى جولة من مدرسة الشهداء الثانوية بنات برفقة الاستاذ منى العويضى مديرة المدرسة والاستاذ احمد بسطاوى موجه اول مادة التاريخ و بلال الصغير موجه الرياضيات ، حيث تابع خلال الجولة سير أعمال امتحانات مادة التربية الدينية لطالبات الصفين الاول والثانى الثانوى اللاتى اكدن سهولة اسئلة الامتحان .