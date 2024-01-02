تفاصيل وشروط وظائف هيئة البريد المصري لعام 2024

تصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، محركات بحث جوجل، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg.



وبحث المواطنون عن تفاصيل الوظائف الشاغرة من شروط والأوراق وموعد التقديم للوظائف.

تضمن الإعلان حاجة الهيئة القومية للبريد لتعيين موظفين، منهم عدد 19 في وظيفة مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء و20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.



ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي:

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.



5. ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد) على الأقل.



7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحدالتخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.



8. أن يكون المتقدم لوظائف إخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.



9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.



10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.



13. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.



سداد مبلغ مقداره (26) جنيها (ستة وعشرون جنيها فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

ويجب أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي:



1. صورة شخصية للمتقدم.



2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).



3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال).



4. المؤهل الدراسي.



5. المؤهل الأعلى إن وجد.



6. كارنية القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام.



7. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس.

8. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث.



9. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة).



10. إيصال الإيداع البنكي.



وتضمن الإعلان عددا من الإرشادات للمتقدمين وهي:-



- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.



- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة jpg))، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.



- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى لك الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

- جميع الشروط الواردة بالإعلان على مسئولية الجهة الطالبة.