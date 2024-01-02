المتهم بقتل 3 مصريين بقطر يعترف بجريمته|ما القصة

ساعدوه في الغربة و رد الجميل لهم بالسرقة والذبح..

قررت نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بقتل شقيقين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.

واقعة مؤسفة تقشعر لها الأبدان والقلوب هزت المجتمع القطري ومن قبلها المجتمع المصري ، حيث تجرد شاب مصري من كل معاني الأنسانية ، واقدم على قتل شقيقين وصديقهما المصريين أيضًا، في دولة قطر، بغرض السرقة.

اعترافات تفصيلية بالجريمة

اعترف المتهم ؛ أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بذبح شقيقين وصديقهما بغرض سرقتهم داخل شقتهم في قطر، باعترافات تفصيلية أمام النيابة في أعقاب القبض عليه فور وصوله مطار القاهرة.

حضور فعاليات كأس العالم

وتعود تفاصيل الواقعة ؛عندما سافر المتهم إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم خلال العام الماضي، موضحًا أنه قرر البقاء في قطر والبحث عن فرصة عمل، إلا أن الحظ لم يحالفه فظل أياما في الشارع يبحث عن مسكن وفرصة عمل.

وتابع المتهم ؛ أنه التقى بالضحايا وعرضوا عليه البقاء معهم لعدة أيام حتى يبحثوا له على فرصة عمل، موضحًا أنه أقام برفقتهم حتى عيد الفطر الماضي ، ثم أخبروه بأنهم حجزوا له تذكرة عودة إلى مصر لفشلهم في إلحاقه بأي عمل.

وأضاف : "كنت بشوفهم بيحطوا فلوسهم في خزنة جوا البيت.. قررت أخدرهم وأسرقهم وأهرب". موضحًا أنه بالفعل اشترى عقار منوم ووضعه للضحايا- الشقيقان- في المشروب، إلا أن تأثيره كان ضعيفًا فاستيقظوا بعد فترة واكتشفوا أنه يحاول سرقتهم فنشبت مشاجرة حادة بينهم.

“وتابع المتهم ، هما كانوا دايخين ومش قادرين يتحركوا فقدرت أضربهم وأدبحهم، وبعدها لقيت صاحبهم دخل وشافهم وهما ميتين فحاول يضربني بس أنا طعنته بالسكينة"، وهربت، حتي لاتتمكن الاجهزة الامنية هناك من إلقاء القبض علي ، و لم يتوقع أن ينال جزاءه وأن يُعاقب على جريمته الشنعاء.

الاستماع لأقوال شقيق المتوفيين

واستمعت نيابة شرق القاهرة، إلى أقوال شقيق المتوفيين على يد عاطل في قطر؛ لمناقشته حول الواقعة نظرًا لاكتشافه ذبح شقيقيه وصديقهم يوم الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ترصد لزملائه الثلاثة واستولى على أموالهم ثم باشر بذبحهم، وحجز تذكرة للعودة إلى مصر والتهرب من الجريمة، وعندما وصل شقيق أحد المجني عليهم لزيارته إلى أن وجد شقيقه وزملاءه غارقين في دمائهم.

تم إبلاغ الجهات المعنية ، التي أمرت بالتحقيق وتفريغ الكاميرات، التي بينت أن مرتكب الجريمة هو رابع كان يقطن معهم، تم التنسيق مع الإنتربول والسلطات المصرية، وتم القبض على المتهم بمطار القاهرة الدولي.

حتي قررت نيابة شرق القاهرة إحالة المتهم بقتل شقيقين في دولة قطر إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة.